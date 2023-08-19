الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في 5 أشهر مع تراجع الدولار الدولار يتجه لتحقيق أكبر سلسلة من المكاسب خلال 15 شهراً النفط يتجه لقطع سلسلة مكاسب دامت 7 أسابيع بفعل الصين والفائدة الأميركية تحفة يابانية أخرى تظهر في عالم السيارات العائلية المتطورة واشنطن تتهم 3 دول في ممارسات إغراقية للسوق الأمريكي ليفربول يعلن عن ثالث صفقاته لهذا الصيف بشكل رسمي قوة مجموعة إيكواس تعلن أنها جاهزة للتدخل في النيجر عندما حارس المنتخب المغربي ياسين بونو إلى الهلال السعودي قادما من إشبيلية الإسباني نادي النصر السعودي يتعرض لهزيمة ساحقة توقعات بهطول أمطار غزيرة على "11" محافظة يمنية
ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في 5 أشهر امس الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لم ينته بعد من رفع الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1892.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس آذار أمس الخميس.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1922.90 دولار. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "تراجع الدولار عن ارتفاعاته الأخيرة وهو ما سمح للذهب بتحرك صعودي طفيف"، وفق رويترز.
الأسهم الأوروبية تتراجع مع تزايد ضغوط أسعار الفائدة واقتصاد الصين أسواق المال الأسهم الأوروبيةالأسهم الأوروبية تتراجع مع تزايد ضغوط أسعار الفائدة واقتصاد الصين كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول.
ويترقب المستثمرون الآن اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.78 دولار.
وزاد البلاتين 0.6% إلى 894.72 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1221.48 دولار، لكن المعدنين يتجهان لتسجيل انخفاض أسبوعي