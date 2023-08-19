تحفة يابانية أخرى تظهر في عالم السيارات العائلية المتطورة

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كشفت Acura عن سيارة ADX التي صممتها لتكون سيارة عائلية مريحة وقوية بنفس الوقت.
وحصلت السيارة الجديدة على هيكل هاتشباك انسيابي بتصميم أنيق جدا، طوله 5 أمتار تقريبا، عرضه 195 سم، ارتفاعه 163 سم، والمسافة بين محوري عجلاته 309 سم.
وجهّزت بعجلات عريضة بمقاس 20 و22 إنشا، وأنظمة تعليق ممتازة، ونظام تحكم بالثبات يعتبر من بين الأفضل في العالم، وأنظمة رؤية محيطية للهيكل تعتمد على كاميرات عالية الدقة، كما زوّدت بحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.
وزوّدت هذه المركبة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية كبيرة مقترنة بأنظمة مولتيميديا متطورة، وحصلت القمرة على 18 مكبر صوت عالي الأداء.
وستحصل النسخ العادية من السيارة على محركات كهربائية تولد عزما يعادل 320 حصانا، اما نسخها الرياضية فتجهز بمحركات كهربائية تولد عزم 507 أحصنة