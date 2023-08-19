واشنطن تتهم 3 دول في ممارسات إغراقية للسوق الأمريكي

السبت 19 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اتهمت الولايلات المتحدة امس الجمعة الصين وألمانيا وكندا بالسماح بممارسات إغراقية للسوق الأمريكي.

واتهمت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الجمعة، كلا من الصين وألمانيا وكندا بالسماح لشركات تعمل فيها بإغراق الولايات المتحدة بمنتجات تبيعها هذه الشركات بأسعار مخفضة بشكل مصطنع، في انتهاك لقواعد التجارة العادلة.

فرض رسوم على الصلب والألومنيوم وهذه المنتجات هي بالدرجة الأولى معادن مطلية بالقصدير أو الكروم تستخدم خصوصا في صناعة أواني المطبخ وعلب الكونسروة.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان أن هذه الاتهامات هي ثمرة الاستنتاجات الأولية لتحقيق أجرته في شأن المنتجات المستوردة من 8 دول. ووفقا لهذا التحقيق، فإن نسبة إغراق المنتجات المعلبة أو المطلية بالكروم والمستوردة من الصين تزيد عن 122 في المئة.

أما في ما خص المنتجات الكندية فتنخفض نسبة الإغراق إلى 5.29 في المئة وإلى 7.02 في المئة بالنسبة للمنتجات الألمانية.

وتعني هذه الأرقام أن الشركات الصينية على سبيل المثال تبيع المنتج نفسه في السوق الأمريكي بأقل بنسبة 122 في المئة من سعره في السوق الصينية.

وفي المقابل، لم يجد التحقيق أي انتهاك في ما يتعلق بالمنتجات من كوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وهولندا وبريطانيا.

وذكرت الوزارة في بيانها أن النتائج الأولية ركزت على سلوكيات الشركات وهي تهدف إلى تحميلها المسؤولية عن ممارساتها التجارية غير العادلة.

وأكدت أنها فتحت تحقيقا استكماليا يستهدف حصرا الشركات التي زعم التحقيق أنها تقوم ممارسات إغراقية للسوق الأمريكي، مشيرة إلى أنه ستُتاح لهذه الشركات في هذا التحقيق الاستكمالي الفرصة للدفاع عن نفسها.

وبحسب البيان، فإن النتائج النهائية لهذا التحقيق ستصدر في 31 أكتوبر في ما يخص البضائع الصينية، وفي مطلع يناير في ما يتعلق بالبضائع الكندية والألمانية