حارس المنتخب المغربي ياسين بونو إلى الهلال السعودي قادما من إشبيلية الإسباني

السبت 19 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن نادي الهلال السعودي الخميس، عن تعاقده رسميا مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قادما من إشبيلية الإسباني، ليكون لاعبا في صفوفه خلال الموسم الحالي 2023-2024. ونشر حساب الهلال الرسمي على موقع "إكس" فيديو يعلن فيه التعاقد مع بونو (32 عاما)، بعد يوم من ضمه النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة مدوية. وبدأ الحارس الدولي مسيرته في صفوف الوداد، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا وتحديدا إلى أتلتيكو مدريد في 2012، ليعود ويحرس عرين ريال سرقسطة بالإعارة ثم جيرونا وإشبيلية. وساهم بونو بقوة في حصول "أسود الأطلس" على المركز الرابع في مونديال قطر 2022، بتصديات مذهلة، خاصة في ركلات الترجيح أمام المنتخب الإسباني في ثمن النهائي. وفي جعبة صاحب الـ55 مباراة دولية لقبان خلال مسيرته مع إشبيلية، إذ فاز بمسابقة الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ" عامي 2020 و2023.