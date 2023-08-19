قوة مجموعة إيكواس تعلن أنها جاهزة للتدخل في النيجر عندما حارس المنتخب المغربي ياسين بونو إلى الهلال السعودي قادما من إشبيلية الإسباني نادي النصر السعودي يتعرض لهزيمة ساحقة توقعات بهطول أمطار غزيرة على "11" محافظة يمنية أجهزة الأمن في تعز تلقي القبض على مطلوباً أمنيا قتل طفل المعلمون في صنعاء: سنواصل الإضراب حتى صرف الرواتب وجدولة المتأخرات أحد قصور صنعاء التاريخية يتعرض للانهيار .. والسبب الانتقالي يطلق تهديدات جديدة ويتوعد بإخراج القوات الحكومية من حضرموت أمن المهرة يقبض على عصابة تمتهن السرقة محمد صلاح يوجه "طعنة" للدوري السعودي
أعلن نادي الهلال السعودي الخميس، عن تعاقده رسميا مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قادما من إشبيلية الإسباني، ليكون لاعبا في صفوفه خلال الموسم الحالي 2023-2024. ونشر حساب الهلال الرسمي على موقع "إكس" فيديو يعلن فيه التعاقد مع بونو (32 عاما)، بعد يوم من ضمه النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة مدوية. وبدأ الحارس الدولي مسيرته في صفوف الوداد، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا وتحديدا إلى أتلتيكو مدريد في 2012، ليعود ويحرس عرين ريال سرقسطة بالإعارة ثم جيرونا وإشبيلية. وساهم بونو بقوة في حصول "أسود الأطلس" على المركز الرابع في مونديال قطر 2022، بتصديات مذهلة، خاصة في ركلات الترجيح أمام المنتخب الإسباني في ثمن النهائي. وفي جعبة صاحب الـ55 مباراة دولية لقبان خلال مسيرته مع إشبيلية، إذ فاز بمسابقة الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ" عامي 2020 و2023.