السبت 19 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة المهرة وعدة محافظات، وهبوب رياح حول أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية رصدها محرر"مأرب برس"، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على عدد من المحافظات اليمنية :صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، البيضاء وسهل تهامة.

وتابع المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات لحج، أبين، شبوة، الجوف، مأرب وهضاب حضرموت والمهرة.

كما توقع، أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 45 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق الساحلية تتراوح درجات الحرارة بين 33- 40 درجة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30 ـ40 عقدة ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 15-30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، ودعا المواطنين إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. و حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.