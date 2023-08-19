أجهزة الأمن في تعز تلقي القبض على مطلوباً أمنيا قتل طفل

السبت 19 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اليوم الجمعة من إلقاء القبض على شخص مطلوب جنائيا في قضية مقتل لطفل غالب محمد غالب .. وقال مركز الإعلام الأمني في تعز، اليوم الجمعة، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بقتل الطفل “غالب محمد غالب” المدعو “محمد عبدالعظيم الشرعبي”،.. واشار المركز أن عملية الضبط تمت بالتعاون والتنسيق مع قوات اللواء ١٧ مشاه…

وقتل الطفل غالب محمد غالب البالغ من العمر 14 عام بوابل من الرصاص في السادس من الشهر الجاري، أمام والدته جوار منزلهم، ولم تعرف دوافع الجريمة التي هزت الرأي العام، رغم مرور أكثر من عشرة أيام عليها.