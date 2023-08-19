نادي النصر السعودي يتعرض لهزيمة ساحقة توقعات بهطول أمطار غزيرة على "11" محافظة يمنية أجهزة الأمن في تعز تلقي القبض على مطلوباً أمنيا قتل طفل المعلمون في صنعاء: سنواصل الإضراب حتى صرف الرواتب وجدولة المتأخرات أحد قصور صنعاء التاريخية يتعرض للانهيار .. والسبب الانتقالي يطلق تهديدات جديدة ويتوعد بإخراج القوات الحكومية من حضرموت أمن المهرة يقبض على عصابة تمتهن السرقة محمد صلاح يوجه "طعنة" للدوري السعودي وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره السعودي مضاعفة الجهود لتحقيق السلام في اليمن قيادي حوثي يكشف مهمة الوفد العماني من زيارتة لصنعاء
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اليوم الجمعة من إلقاء القبض على شخص مطلوب جنائيا في قضية مقتل لطفل غالب محمد غالب .. وقال مركز الإعلام الأمني في تعز، اليوم الجمعة، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بقتل الطفل “غالب محمد غالب” المدعو “محمد عبدالعظيم الشرعبي”،.. واشار المركز أن عملية الضبط تمت بالتعاون والتنسيق مع قوات اللواء ١٧ مشاه…
وقتل الطفل غالب محمد غالب البالغ من العمر 14 عام بوابل من الرصاص في السادس من الشهر الجاري، أمام والدته جوار منزلهم، ولم تعرف دوافع الجريمة التي هزت الرأي العام، رغم مرور أكثر من عشرة أيام عليها.