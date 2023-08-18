المعلمون في صنعاء: سنواصل الإضراب حتى صرف الرواتب وجدولة المتأخرات

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أعلن نادي المعلمين مواصلة الإضراب الشامل حتى تحقيق مطالبه في صرف مرتباتهم شهريا، وجدولة المتأخرات، داعياً جميع المدرسين والتربويين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى الاستمرار في إضرابهم.
النادي أكد أن إجمالي نسبة المضربين في مكتب التربية بأمانة العاصمة بلغ تسعين في المائة، محيياً المعلمين الذين انضموا مؤخرا إلى الإضراب المتوصل للأسبوع الخامس على التوالي، مشيرا إلى أن المليشيا تفاجأت بقوة الإضراب، وسارعت إلى صرف حافز في يومين، بينما كان في الماضي يستغرق أشهرا. وحذر النادي من مساعي المليشيا للعمل بجدول الطوارئ، الذي قال إنه سيقضي على العملية التعليمية في المدارس الحكومية، ويتسبب باستمرار تسرب الطلاب والطالبات.
وفشلت مليشيا الحوثي في إنهاء الإضراب رغم اختطافها عدداً من المعلمين، والتهديد بفصلهم واستبدالهم بعناصرها.