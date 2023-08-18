أمن المهرة يقبض على عصابة تمتهن السرقة

الجمعة 18 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، اليوم الجمعة18/أغسطس آب، القبض على عصابة تمتهن السرقة مكونة من ستة أشخاص.

وقال مركز إعلام المهرة، إن إدارة الأمن والشرطة بمديرية سيحوت احتجزت عصابة مكونة من (6) أشخاص تستقل سيارة نوع (فوكسي) تمتهن السرقة و"النشل" وذلك بعد أن نفذوا عمليتي نشل بالمديرية.

وأضاف أن رجال الأمن والبحث الجنائي بسيحوت قاموا بالتحري والبحث عن الجناة، وبعد التأكد من فرارهم باتجاه المديريات الشرقية تم التعميم عن العصابة لدى إدارة العمليات بالمحافظة.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر أمني بسيحوت، بأنه فور تلقي أمن المديرية بلاغ من إدارة العمليات بالمحافظة يفيد بضبط العصابة بإحدى المديريات المجاورة، تحرك رجال الأمن إلى مكان ضبط الجناة واقتيادهم مع سيارتهم إلى إدارة الأمن بسيحوت، والتحقيق معاهم من قبل الجهات المختصة.

وأشار الى أنه اتضح أن على العصابة عدة قضايا جنائية وأمنية بالعديد من المحافظات منها المهرة وعدن.