وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره السعودي مضاعفة الجهود لتحقيق السلام في اليمن

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بحث وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، جهود تحقيق السلام في اليمن.
وذكر المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، التزم الوزيران "بمضاعفة الجهود لتأمين سلام دائم في اليمن من خلال عملية سلام يمنية-يمنية بوساطة الأمم المتحدة"، وفق ما نشرته قناة الحرة.
ويأتي الاتصال في ظل سلسلة زيارات قام بها مسؤولون أميركيون إلى السعودية مؤخرا تشير إلى عودة الدفء إلى العلاقات بين الرياض وواشنطن.
وكثفت الأمم المتحدة مؤخرا من لقاءاتها مع مسؤولي في الحكومة الشرعية ومسؤولين خليجيين بشأن استئناف عملية سياسية جامعة ذات سلام شاملة ومستدامة