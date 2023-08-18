بيان جديد لبرنامج الأغذية بشأن اليمن

الجمعة 18 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 18/ أغسطس آب، تقليص المزيد من المساعدات الانسانية في اليمن بدء من سبتمبر القادم، نتيجة نقص التمويل الحاد.

وقال البرنامج في بيان له، إن هذا التقليص سيؤثر على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم البرنامج بتنفيذها على مستوى البلاد، وهي برنامج المساعدات الغذائية العامة، وبرنامج التغذية، وبرنامج التغذية المدرسية، وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود، والتي في مجملها تقدر بنحو 17.7 مليون تدخل على مدى النصف الأول من عام 2023م.

ووفقا للبيان فإنه يتلقى حالياً نحو 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حصصاً غذائية عبر برنامج المساعدات الغذائية العامة وتُعادل هذه الحصة حوالي 40 بالمائة من مكونات السلة الغذائية القياسية.

وفي حال عدم الحصول على تمويل جديد. وتوقع البرنامج أن يتأثر قرابة (3) ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد.

وأشار الى انه لايزال يمتلك موارد تكفي لتقديم المساعدات لعدد 6.6 مليون شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد، ولـ 2.2 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد