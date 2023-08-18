سفارة بلادنا لدى أسبانيا تكشف بالاسم عن فقدان شاب يمني في البحر المتوسط ..تفاصيل

الجمعة 18 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت السفارة اليمنية أسبانيا، اليوم الجمعة، فقدان شاب يمني في السابعة والعشرين من عمره، في البحر المتوسط بين المغرب وأسبانيا، قبل خمسة أيام رفقة 2 من أصدقائه.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس" إنه فقد التواصل بالشاب معين حسين عباد شريف (27 عاما)، الذي دخل البحر (سباحة) من الجانب المغربي بهدف الوصول إلى الحدود الإسبانية رفقة اثنين من أصدقائه، الأحد المنصرم.

وأشارت السفارة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ مسألة فقدان "معين شريف"، وأنها على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في إسبانيا (خفر السواحل تحديدا) للبحث عن المواطن المفقود، بالإضافة إلى التنسيق مع السفارة اليمنية في الرباط بهذا الشأن.

وقد فقد الكثير من اليمنيين حياتهم أثناء محاولتهم اللجوء إلى دول أوروبية، فمنهم من مات غرقًا أو بسبب البرد القارس ومنهم من تعرض لقنص من قبل حرس الحدود، لتبقى حياة اليمنيين مهددة بالموت سواء داخل البلد أو خارجه