قيادي حوثي يكشف مهمة الوفد العماني من زيارتة لصنعاء

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قال عضو المكتب السياسي لدى جماعة الحوثيين، علي القحوم، إن زيارة الوفد العماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، تهدف إلى "تجاوز التعثر والعُقد في الملفات الإنسانية ذات الأولوية الملحة".
وأفاد القحوم في تغريدة على منصة "إكس": "صنعاء رحبت بزيارة الوفد العماني الوسيط ورئيس الوفد الوطني (الحوثي) وبعثت الأمل والتفاؤل مجددا".
وأضاف: "تمت إتاحة الفرصة للوسيط العماني لبذل الجهود في التقدم لتحريك المياه الراكدة، وتجاوز التعثر والعقد في الملفات الإنسانية ذات الأولوية الملحة، ومنها صرف المرتبات وإطلاق الأسرى وفتح المطارات والموانئ ورفع الحصار بشكل كلي، ووقف العدوان وخروج القوات الأجنبية، وإعادة الإعمار وجبر الضرر وتحقيق السلام العادل".
وتابع: "بهذا يكون التقدم إيجابيا ينعكس بظلاله على المرحلة التالية باتجاه الحل السياسي الشامل والحوار اليمني اليمني، بإرادة وقيادة يمنية وبرعاية أممية للمرحلة الانتقالية والشراكة الوطنية الحقيقية دون وصاية وهيمنة خارجية، والتي تحافظ على وحدة واستقلال وسيادة اليمن".
والخميس، وصل وفد عماني إلى صنعاء، في زيارة غير محددة المدة، من أجل التباحث مع قيادة الحوثيين لاستئناف المفاوضات لحل أزمة اليمن