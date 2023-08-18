رقم ضخم.. تقرير أمريكي يقدّر أعداد ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية خلال عام ونصف

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كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أعداد ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما أفاد مصادر ومسؤولين بالإدارة الأمريكية
أعداد ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن عدد الضحايا في القوات الأوكرانية والروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، يقترب من 500 ألف.
وقالت الصحيفة إن الخسائر في صفوف القوات الروسية تقترب من 300 ألف، من بينهم ما يصل إلى 120 ألف قتيل وما بين 170 و180 ألف مصاب.
وأضافت أن عدد القتلى في الجانب الأوكراني يقترب من 70 ألفاً، أما عدد المصابين فيتراوح بين 100 و120 ألفاً، وذلك بعد مضي نحو عام ونصف العام من الحرب.
وأضافت أن عدد القتلى في الجانب الأوكراني يقترب من 70 ألفاً، أما عدد المصابين فيتراوح بين 100 و120 ألفاً.
وقالت الصحيفة إن “المسؤولين الأميركيين نبهوا إلى أنه ما زال من الصعب تقدير عدد الضحايا بدقة، لأن موسكو دأبت غالبا على تقليص عدد القتلى والجرحى في الحرب، كما لم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية”.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن المسؤولين قولهم إن عدد الضحايا ارتفع، بعد أن شنت أوكرانيا هجوماً مضاداً في وقت سابق من هذا العام.
وتواصل روسيا حربها في أوكرانيا منذ نحو عام ونصف، حيث احتدت المعارك شرق وشمال وجنوب البلاد، وسط دعم غربي كبير للقوات الأوكرانية.