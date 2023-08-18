تفاصيل لقاء ولي العهد السعودي مع وزير خارجية إيران

الجمعة 18 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحث الأمير محمد مع عبداللهيان "العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

ونقل عبداللهيان "تحيات وتقدير فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد، فيما حمَّله سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وتحيات وتقدير سموه لفخامته"، بحسب ما ذكرت "واس" الوكالة الرسمية.