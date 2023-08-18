عاجل: لقاء ودي جمع بن سلمان مع اللهيان والأخير يتحدث عن ''مباحثات صريحة ومثمرة واتفاق بشأن المنطقة''

الجمعة 18 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مدينة جدة.

وأفادت وكالة "واس" السعودية بأن وزير الخارجية، نقل تحيات وتقدير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، فيما حمله الأخير "تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وتحيات وتقدير سموه لفخامته".

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وبينت أنه حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية. فيما حضر من الجانب الإيراني، مستشار وزير الخارجية علي رضا عنايتي، ومدير عام وكالة المراسم بالخارجية الإيرانية السيد محسن مرتضائي، والقائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرياض حسن زرنكارا برقوني.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني: ''أجريت مع ولي العهد السعودي مباحثات صريحة ومفيدة ومثمرة بناء على حسن الجوار''.

واضاف قائلا: ''هناك اتفاق في وجهات النظر بين إيران والسعودية على أن الأمن والتنمية في المنطقة للجميع''.

يذكر أن عبد اللهيان وصل يوم أمس الخميس إلى الرياض، في زيارة تلبية لدعوة من نظيره السعودي، حيث جرت محادثات بين الطرفين ومن ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.