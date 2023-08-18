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أقدم قيادي حوثي على نهب مساعدات إنسانية واغاثية مقدمة للنازحين في مديرية الزهرة شمال محافظة الحديدة.
وأفادت مصادر محلية بالزهرة، بقيام مشرف المليشيات المدعو ابو طه الهادي، بنهب مساعدات واغاثات اربعة مخيمات للنازحين في المديرية، بتواطؤ مع مدير المديرية عبدالرحمن الرفاعي والأمين العام أبو الغيث محمد حسن دعيشي ومنسقي المنظمات الإنسانية بالمديرية.
وأوضحت المصادر إن القيادي الحوثي ينهب مساعدات النازحين في مخيم محصام السنيدار ومخيم ارض الاميرة ومخيم السقائف بالمعرس ومخيم المردح في مديرية الزهرة، وعددهم يزيد عن 6 ألف نازح.
وأشارت إلى ان هولاء النازحين يعيشون أوضاعا مأساوية منذ آخر إغاثة حصلوا عليها في يوليو العام الماضي بخلاف النازحين في المديريات الأخرى شمال الحديدة الذين يستلمون حصصهم من المساعدات بصورة منتظمة.