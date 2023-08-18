إصابة ثلاثة مدنيين بانفجار لغمين زرعتهما مليشيا الحوثي جنوب الحديدة إثنين منهما اصيبا أثناء رعيهما للأغنام

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أصيب ثلاثة مدنيين الأربعاء 16اغسطس آب، إثر انفجار لغمين من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية جنوب محافظة الحديدة.
وقال رئيس مؤسسة "رصد " مجاهد القب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر رصدها محرر مأرب برس إن شابا في الثلاثين من عمره أصيب بانفجار لغم حوثي في منطقة الشرف الاعلى شمال مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة.
وذكر القب إن الضحية كان على متن دراجة نارية عندما انفجر به اللغم مما أدى إلى بتر ساقه وإصابته بشظايا في اجزاء متفرقة من جسمه. وفي السياق ذاته بحادثة اخرى مماثلة اُصيب شاب وطفل من أسرة واحدة اليوم الخميس الموافق17/ أغسطس آب، جراء انفجار لغم من مخلفات المليشيات الحوثية في ريف مديرية حيس جنوب الحديدة.
وأوضحت مصادر محلية بأن ،الشاب سعيد عبده قاسم قضيبي، والطفل زعيم محمود أحمد محمد قضيبي، كانا يرعيان الأغنام في ضواحي قريتهم القضيبة، المحررة حديثًا، عندما انفجر بهما لغم مموه.
وبحسب المصادر، فقد سارع أهاليهما بنقلهما إلى أقرب نقطة طبية للقوات المشتركة، والتي سارعت بدورها في نقلهما إلى المستشفى الميداني في الخوخة- العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة.
وتواصل الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي في مختلف المناطق جنوب الحديدة في حصد أرواح المدنيين رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المشتركة في تطهير تلك المناطق خرصا منها على حياة السكان.