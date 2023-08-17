الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سجلت المنافذ الجوية والبرية لبلادنا يوم الثلاثاء وصول 2603 مواطناً و 290 عربياً و 256 أجنبياً.

ووصل عبر مطاري عدن وسيئون الدوليين 631 مسافراً وعبر منفذ الوديعة 1740 مسافراً، بينما دخل عبر منفذ شحن 520 مسافراً، و 258 مسافراً عبر منفذ صرفيت.

ووفقا للتقارير اليومية سجلت ذات المنافذ مغادرة 6308 مواطناً و 367 عربياً و 341 أجنبيا .

وغادر 1036 مسافرا عبر مطاري عدن وسيئون الدوليين ، وعبر منفذ الوديعة 4885 مسافراً بينما غادر 866 مسافراً عن طريق منفذ شحن ، أما منفذ صرفيت البري فقد شهد مغادرة 229 مسافراً ليبلغ إجمالي الواصلين والمغادرين عبر المنافذ الجوية والبرية لبلادنا 10156 مسافراً.