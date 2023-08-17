الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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إجراءات احترازية هي الأولى من نوعها منذ 7 سنوات قررتها السويد خشية هجمات إرهابية على خلفية نسخ من المصحف الشريف بأراضيها.

وقررت السويد اليوم رفع مستوى التحذير من خطر تعرّضها لهجمات إرهابية بعدما أثار إحراق نسخ من المصحف على أراضيها غضبا في دول عربية وإسلامية، مشيرة إلى أن الخطر الإرهابي في البلاد سيستمر لفترة طويلة.



رئيسة أجهزة الاستخبارات السويدية شارلوت فون إيسين قالت في مؤتمر صحفي الخميس "قررتُ رفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر وقوع أعمال إرهابية من مستوى عالٍ إلى مستوى خطر"، أي من 3 إلى 4 على مقياس من 5 درجات تصاعدية".



وأضافت فون إيسين "خلال العام ازداد تدريجياً التهديد على السويد"، مؤكدةً أن قرارها لا يرتبط "بحدث معين".

وترى السلطات السويدية أنّ البلاد حالياً تشكل "هدفاً رئيسياً" لهجمات محتملة.

ونصح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، مواطنيه "بمواصلة حياتهم كالمعتاد" وبتوخي الحذر خصوصاً من المعلومات المضللة والشائعات.

وقال كريسترسون في مؤتمر صحفي "تجنّبنا وقوع أعمال إرهابية مخطط لها".



ويعد قرار رفع مستوى التحذير المرتبط بخطر وقوع أعمال إرهابية، الأول من نوعه في السويد منذ 7 سنوات، حين رفعت البلاد مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة لبضعة أشهر بين 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 و2 مارس/آذار 2016.

ويومها اتّخذت السلطات السويدية هذا القرار لأسباب عدّة بينها ازدياد تهديدات تنظيم داعش بتنفيذ هجمات إرهابية في القارة الأوروبية.

وجاء قرار اليوم على خلفية إحراق عدة أشخاص من بينهم نشطاء في اليمين المتطرف ولاجئون وفنانون نسخاً من المصحف على الأراضي السويدية.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أحرق رجلان نسخة من القرآن أمام البرلمان في ستوكهولم، في تكرار لفعل نُفّذ في نهاية يونيو/حزيران أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية.

وأثارت هذه التحركات ردود فعل غاضبة في عدة دول عربية وإسلامية، هاجم متظاهرون مقر السفارة السويدية في بغداد، مما أدى إلى نقل عمليات السفارة والعاملين فيها في العراق بشكل مؤقّت إلى ستوكهولم لأسباب أمنية.

والأسبوع الماضي، ألقى شخص مجهول زجاجة حارقة على واجهة السفارة السويدية في بيروت، من دون أن تنفجر.

ونهاية الأسبوع الماضي، دعا تنظيم القاعدة الإرهابي إلى شنّ هجمات في السويد، كما قامت عدة دول أيضًا بتحديث توصياتها للمسافرين الراغبين في زيارة السويد.

ويوم الأحد الماضي، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنّ خطر وقوع هجمات إرهابية أصبح "مرجحاً جدًا" في السويد حاليًا.

والشهر الماضي، أوصت الولايات المتحدة المسافرين إلى السويد بتوخّي "مزيد من الحذر" بسبب خطر "الإرهاب".

وتبحث السلطات السويدية سبلاً للحد من تنظيم تظاهرات تخطط لإحراق نسخ من المصحف مع احترام حرية التعبير في الوقت عينه، ولكن يبدو أنّ الأغلبية البرلمانية ترفض حالياً هكذا تغيير.