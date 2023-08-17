لاعبة إنجلترا: سنفوز بكأس العالم تكريما لهذا الثلاثي

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تعهدت كيرا والش، لاعبة منتخب إنجلترا، بالقتال مع زميلاتها من أجل تحقيق لقب كأس العالم للسيدات، تكريما لزميلاتها المصابات. ويصطدم منتخب إنجلترا للسيدات بنظيره الإسباني، الأحد المقبل، في نهائي مونديال السيدات المقام حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن الوصول للنهائي هو أكبر إنجاز للكرة الإنجليزية في الحدث العالمي الكبير، وذلك بعد الفوز على أستراليا (3-1) أمس الأربعاء، ليضمن منتخب الأسود الثلاثة ميدالية، أعلى البرونزية التي حصل عليها في نسخة "كندا 2015". ووصل المنتخب الإنجليزي إلى تلك المرحلة بدون قائدة الفريق الفائز ببطولة كأس أمم أوروبا 2022، ليا ويليامسون، وهدافة البطولة ذاتها بيث ميد، بالإضافة إلى فران كيربي، وهي واحدة من أفضل المهاجمات، حيث تعرضن جميعا للإصابة.

وقالت والش، التي بدأت كل المباريات أساسية إلى جانب الثلاثي المذكور في أمم أوروبا: "أعتقد أن ذلك صعب بالنسبة لهن".

وأضافت: "من الواضح حينما تفكر بذلك، فإنهن لن يرغبن بأي شيء آخر أكثر من التواجد هنا، فهن يرغبن في فوزنا ونحن سنرغب في وجودهن هنا كذلك، ليا وبيث وفران، كن دائما مشجعات لنا". وتابعت: "لقد راسلونا بعد كل مباراة، بالنسبة لنا نأمل في إنهاء المهمة، الأحد، وأن نجعلهن فخورات بنا، من الواضح أن هناك توترا، لكن هذا نهائي كأس العالم، أعتقد أنه يجب علينا الاستمتاع باللحظة".

وأوضحت والش: "راسلتني ليا وكذلك فعلت مع جورجيا ستانواي، وقالت لنا "فقط استمتعن بذلك، حيث لا تخوضن قبل نهائي كأس العالم كل يوم"، سيكون الأمر ذاته يوم الأحد".