المبعوث الأمريكي لليمن يبحث عن حل شامل في مسقط

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، مع وكيل وزارة الخارجية العماني خليفة الحارثي، اليوم الخميس، جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في ‎اليمن.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد عماني إلى ‎العاصمة صنعاء للدفع نحو استئناف العملية التفاوضية في سياق جهود إقليمية ودولية منسقة مع الامم المتحدة يقابلها الموقف الحوثي المتعنت من جهود السلام.

وكان ليندر كينغ، أكد في مستهل زيارته الخليجية، أن الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى إتفاق هدنة جديد في اليمن أكثر شمولاً. مشيرا إلى أن اليمنيين سئموا الحرب ويريدون إطلاق عملية سلام شاملة.حد وصفه.