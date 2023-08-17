قادة جيوش إيكواس يبحثون خطة التدخل العسكري وحراك دبلوماسي متواصل بالنيجر تحذير "خطير" من عمليات إرهابية في هذه الدولة الاعلان عن دعم سعودي جديد لليمن لاعبة إنجلترا: سنفوز بكأس العالم تكريما لهذا الثلاثي المبعوث الأمريكي لليمن يبحث عن حل شامل في مسقط عدن.. وزارة الصحة تتسلم شحنة معونات طبية من الحكومة التركية شركة الغاز تتحدث عن صيانة استبدال صمامات الغاز التالفة لـ 100 ألف أسطوانة القوات اليمنية تضبط أسلحة مهربة على متن قارب بباب المندب..تفاصيل وفاة وإصابة 14 شخص بحوادث مرورية في ثلاث محافظات إكواس : جاهزون للرد على المجلس العسكري في النيجر إذا فشلت جميع الحلول ونسعى لاستعادة النظام
تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من الحكومة التركية، بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، وخلال التسليم أثنى الدكتور بحيبح على الدعم المقدم من الأشقاء الاتراك المتمثل في ثمانية عشر حاوية تحوي محاليل وريدية ومستلزمات طبية وأدوية متنوعة.
وقال إن هذه المعونة سيتم توزيعها وفق خطة توزيع لتشمل كل المرافق الصحية ذات الاحتياج؛ كون هذه الشحنة ستساعد على تحسين الأداء في المرافق الصحية والرفع من جودتها وستساعد كثيرا من المرضى لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. حضر تسلم الشحنة مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري ومدير عام مكتب وزير الصحة عبدالناصر النمير وعدد من المختصين