عدن.. وزارة الصحة تتسلم شحنة معونات طبية من الحكومة التركية

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من الحكومة التركية، بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، وخلال التسليم أثنى الدكتور بحيبح على الدعم المقدم من الأشقاء الاتراك المتمثل في ثمانية عشر حاوية تحوي محاليل وريدية ومستلزمات طبية وأدوية متنوعة.

وقال إن هذه المعونة سيتم توزيعها وفق خطة توزيع لتشمل كل المرافق الصحية ذات الاحتياج؛ كون هذه الشحنة ستساعد على تحسين الأداء في المرافق الصحية والرفع من جودتها وستساعد كثيرا من المرضى لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. حضر تسلم الشحنة مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري ومدير عام مكتب وزير الصحة عبدالناصر النمير وعدد من المختصين