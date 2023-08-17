شركة الغاز تتحدث عن صيانة استبدال صمامات الغاز التالفة لـ 100 ألف أسطوانة

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بدأت الشركة اليمنية للغاز بمأرب، الخميس، المرحلة الأولى من صيانة اسطوانات الغاز المنزلي والمتضمنة استبدال الصمامات التالفة بأخرى جديدة. وأكد المدير العام التنفيذي للشركة المهندس محسن بن وهيط، ان الشركة ستقوم بصيانة 100 ألف أسطوانة في منشآت الغاز التابعة لها بمحافظات مأرب وعدن وحضرموت، بهدف تعزيز الامن والسلامة للمواطنين من أي حوادث عند استخدام الأسطوانات وتسرب المادة. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الشركة تخطط لاستبدال صمامات 60 ألف أسطوانة حتى نهاية العام فيما سيتم استكمال البقية مع مطلع العام القادم.