القوات اليمنية تضبط أسلحة مهربة على متن قارب بباب المندب..تفاصيل

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أعلنت القوات اليمنية، الخميس، ضبط أسلحة مهربة على متن أحد القوارب، في باب المندب غربي محافظة تعز.
وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن القوات المشتركة المنتشرة في سواحل محافظتي تعز والحديدة ضبطت قاربًا يحمل أسلحة مهرَّبة، وألقت القبض على مالك القارب واحالته للتحقيق.
وأضافت أن الدوريات المنتشرة في مسرح عمليات تعز والحديدة اشتبهت بالقارب الذي كان المهربون يخفون الأسلحة على متنه، مؤكدة ضبط القارب محملًا بالأسلحة.
وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على طاقم القارب لافتة إلى أنه سيتم احالتهم الى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق واحالتهم للقضاء.