وفاة وإصابة 14 شخص بحوادث مرورية في ثلاث محافظات

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي 4 أشخاص بتعز والضالع وحضرموت الوادي نتيجة حوادث السير التي شهدتها المحافظات أمس الأربعاء. وفق ما نقله مركز الاعلام الأمني.

وأوضح تقرير صادر لشرطة السير “ عن وقوع 8 حوادث سير تسببت في إصابتين خطيرة بحضرموت الساحل، إلى جانب 8 إصابات بسيطة بالضالع والمهرة وساحل حضرموت”. تنوعت الحوادث بين 3 تصادمات و4 انقلاب وواحد دهس.

بحسب المركز. ومع هطول الامطار تزداد الحوادث المرورية في بخطوط السير فب المدن المختلفة، بالإضافة إلى الخراب الذي يطال الطرق