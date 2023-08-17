وفاة وإصابة 14 شخص بحوادث مرورية في ثلاث محافظات

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توفي 4 أشخاص بتعز والضالع وحضرموت الوادي نتيجة حوادث السير التي شهدتها المحافظات أمس الأربعاء. وفق ما نقله مركز الاعلام الأمني.
وأوضح تقرير صادر لشرطة السير “ عن وقوع 8 حوادث سير تسببت في إصابتين خطيرة بحضرموت الساحل، إلى جانب 8 إصابات بسيطة بالضالع والمهرة وساحل حضرموت”. تنوعت الحوادث بين 3 تصادمات و4 انقلاب وواحد دهس.
بحسب المركز. ومع هطول الامطار تزداد الحوادث المرورية في بخطوط السير فب المدن المختلفة، بالإضافة إلى الخراب الذي يطال الطرق