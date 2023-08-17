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وكيل أول وزارة الداخلية يتفقد سير أعمال لجنة صرف مرتبات مستجدي أمن محافظة حضرموت

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب
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 تفقد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، سير أعمال لجنة صرف مرتبات مستجدي أمن محافظة حضرموت، برفقة مساعد المفتش العام اللواء الدكتور مصعب الصوفي ومدير عام شرطة السير العميد عمر بامشموس.

وخلال زيارته اليوم ، إلى مقر اللجنة في المكتب المتقدم التابع لوزارة الداخلية بسيئون ، عبر اللواء الركن محمد سالم بن عبود مع الوفد المرافق له عن فخرهم واعتزازهم بمدى إنضباط المجندين الجدد والتزامهم بتوجيهات اللجنة المكلفة بترقيمهم.

مشيدين في الوقت نفسه بأعمال اللجنة المُكلفة التي تقوم بمهامها بحسب توجيهات معالي الوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان، وبعيدا عن التجاوزات أو الاختلالات.

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