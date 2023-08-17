مليشيا الحوثي تضييق الخناق على صيادي الحديدة بمشروع جبوي جديد..تفاصيل

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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في خلق معاناة جديدة على كاهل مواطني وسكان محافظة الحديدة في مناطق سيطرتهم أعلنت الميليشيات الحوثية الإرهابية عن مشروع ربوي باهظ الكلفة مستهدفين فيه صيادي المحافظة في أربع مديريات.. كشف مصدر محلي عن تعرض الصيادين لمزيد من المعاناة جراء هذا المشروع الذي فرضته الميليشيات الحوثية على الصيادين بهدف تضييق الخناق على الصيادين في دفع الفوائد الباهظة التي جاءت ضمن حيثيات ما سيقدمه لهم المشروع وما سيدفعون من فوائد .. وقال المصدر إن المشروع ممول من هيئة المصائد السمكية بالبحر الأحمر وجمعية ساحل تهامة ويستهدف الصيادين في مديريات الحوك، واللحية، وجزيرة كمران، ومنطقة العرج، ومنطقة النخيلة.. وأكد المصدر ان جهة التمويل الهيئة والجمعية الصياد نفسه هو من يغذيها بالجبايات المتعددة ويأتي الحوثيين من خلال الهيئة لاستغلال الصيادين وابتزازهم بمشروع جبوي جديد تحت يافطة القروض . وأشار المصدر إلى أن المشروع يقضي بتقديم قروض نقدية من 10 الف إلى 100 الف وكذا يسمح للصيادين بتقديم فواتير شراء معدات وأدوات اصطياد وإصلاح القوارب.. واكد المصدر أن المشروع يفرض التزامات وتعهدات وضمانات للسداد القروض مع الفوائد الباهظة التي قررها المشروع الحوثي ب50 في المائة من المبلغ المقدم للصياد نقدا أو ماتم شرائه له من أدوات ومعدات وإصلاحات ..وعلى أن يتم دفع المبلغ مع فوائده خلال 12 شهر وعلى أن يقدم الصياد رهنا أو ضمينا للتسديد .. تجدر الإشارة أن أكثر من 500 ألف أسرة من الصيادين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية تعيش على مصادر الصيد التقليدي وظروفهم قاسية جدا بسبب الحرب الحوثية وان هذا المشروع الحوثي جاء ليقضي على ماتبقى من حال مستور لهم بل ويفاقم من معاناتهم ..