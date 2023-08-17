خبر سار لجماهير النصر بشأن رونالدو والمدرب يقرر وضع ماني في الدكة

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تلقت جماهير فريق النصر السعودي خبرا سارا عشية مباراته أمام ضيفه نادي التعاون ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
واستهل نادي النصر مشواره في الموسم الجديد للدوري بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه الاتفاق (1-2)، ويسعى بالتالي لمصالحة جماهيره غدا الجمعة على ملعبه "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.
وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة الافتتاحية "للعالمي" لإراحته بعد أن قاد فريقه قبل يومين منها للفوز على نادي الهلال (2-1)، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وتعرضه لكدمة خلال الشوط الإضافي الثاني "للديربي".
وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية في تقرير لها أن رونالدو سيشارك في لقاء التعاون بعد عودته يوم الأربعاء الماضي، للمشاركة بشكل طبيعي في المران الجماعي لفريقه.
وفي سياق متصل، قرر البرازيلي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر إراحة السنغالي ساديو ماني من مواجهة التعاون، بعدما خاض مباراتين ضد الهلال والاتفاق خلال 72 ساعة يومي السبت والاثنين الماضيين.
ومن غير الواضح موقف ماني من مباراة التعاون، لكنه على الأرجح سيتم إراحته أو الاستعانة به كبديل في الشوط الثاني للمباراة.