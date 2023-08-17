الرئيس يجتمع بمحافظ المهرة وقيادة السلطة المحلية ويبحث تسهيل تدخلات خدمية وانمائية بالمحافظة

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اجتمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، بمحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، واعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، لمناقشة الاوضاع التنموية والخدمية، ومستوى تنفيذ الخطط الحكومية والمحلية المعتمدة في مختلف المجالات.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع على المسؤوليات المشتركة لاجهزة الدولة والسلطات المحلية في ضوء الظروف الاستثنائية التي فرضتها اعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واشاد الرئيس بجهود قيادة السلطة المحلية، ومكاتبها واجهزتها في مختلف المديريات من اجل تحسين الخدمات وتخفيف وطأة الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني، وفق وكالة سبأ.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس والحكومة على دعم جهود السلطة المحلية، وتسهيل كافة التدخلات الشقيقة والصديقة في المجالات الخدمية والانمائية، وعلى وجه الخصوص قطاع الكهرباء والطاقة.

وكان الرئيس، استمع من محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية، والمديريات الى احاطات شاملة حول الاوضاع في المحافظة، والدعم الحكومي المطلوب للدفع بمسار التنمية قدما.

وتطرقت مداخلات قيادة السلطة المحلية الى الاستحقاقات الملحة في قطاعات الكهرباء والثروة السمكية، والزراعة والري، والطرق والاشغال العامة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة وغيرها من القطاعات.