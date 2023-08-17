عاجل: الرئيس العليمي يوجه باعتماد ''اللغة المهرية'' ويلقي كلمة هامة

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-سبأ

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القى الرئيس رشاد العليمي اليوم الخميس كلمة امام اللقاء العام الموسع للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، والقيادات الامنية والعسكرية، والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية، ومنظمات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب بالمحافظة بحضور نائبي رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله ابو الغيث، والمهندس وحي أمان، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، ووزيري التربية والتعليم طارق العكبري، والاشغال العامة والطرق المهندس سالم العبودي.

واشاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور المشرف لمحافظة المهرة في معركتي استعادة مؤسسات الدولة، ومسار التنمية في البلاد.

وقا ان محافظة المهرة اليوم لم تعد معزولة كما كانت في الماضي، بل اصبحت في قلب المعركة ضد المليشيات الحوثية، وفي قلب المعركة من اجل التنمية.

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود المشهودة للسلطة المحلية في محافظة المهرة، واجهزتها الامنية في مكافحة تهريب الاسلحة، والمخدرات، والجريمة المنظمة، التي قدمت المحافظة كقدوة ونموذج يحتذى على هذا الصعيد.

وحيا الرئيس قيادة السلطة المحلية، والقوات المسلحة والامن في تعزيز هيبة الدولة، وجعل محافظة المهرة واحة للتعايش، والسلام، والاستقرار.

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمكانة العظيمة التي تمثلها محافظة المهرة في التاريخ اليمني العريق، بما في ذلك لغتها الحية على مر العصور.

ووجه الرئيس في هذا السياق باعتماد اللغة المهرية لغة اساسية ينبغي الحفاظ عليها كواحدة من اهم حلقات التراث الانساني العالمي.

كما ذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور محافظة المهرة في التخفيف من الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، باعتبارها بوابة شرقية للجمهورية اليمنية، وملاذ لعشرات الالاف من النازحين الفارين من بطش المليشيات الارهابية.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي ابناء المهرة نساء ورجالا الى اليقضة في مواجهة خطر الاختراق من المنظمات والجماعات الارهابية، وتخادمها الصريح مع المليشيات الحوثية المدعومة من نظام ولاية الفقيه في ايران.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادات السلطة المحلية، والشخصيات الاجتماعية في محافظة المهرة، امام مستجدات الساحة الوطنية، والبرامج الحكومية، وتلك المقدمة من الاشقاء والاصدقاء لتنمية المهرة، وتحسين خدماتها الاساسية المقدمة للمواطنين.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هذا الصعيد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومواقفها الاخوية، بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، التي كان لها الدور الحاسم في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، ومنع انزلاق البلاد الى دائرة الانهيار الاقتصادي الشامل.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة، بجعل المهرة في صدارة الاولويات، وتمكين ابنائها من ادارة شؤونهم الادارية والمالية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة المجالات.

وكان محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، تحدث في كلمة الى اللقاء رحب فيها بالرئيس ومرافقيه معربا عن ثقته في ان تمثل الزيارة الرئاسية دفعة قوية لمعالجة الاشكاليات التنموية والخدمية في المحافظة.