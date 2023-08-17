من المهرة.. الرئيس العليمي يبعث برسالة خاصة الى القيادة السعودية .. ماذا قال؟

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رسالة شكر وعرفان إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على مواقفهم المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية،وفق وكالة سبأ.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس، والحكومة للقيادة السعودية عن امتنان واعتزاز الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة، وشعبا، بمواقف المملكة الأخوية في مختلف المراحل والظروف، وصولا إلى استجابتها العاجلة لطلب دعم الموازنة العامة للدولة بما يجسد التزامها الثابت بتخفيف المعاناة الإنسانية، وتنمية اليمن، وازدهاره، والدفاع عن مصالح شعبه، وهويته، ومكتسباته الوطنية.

وقال الرئيس (الذي وصل يوم امس الى محافظة المهرة) في رسالته الموجهة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إن التوجيهات السامية لسموه بتسريع الدعم الجديد المقدر بمبلغ مليار و 200 مليون دولار، وايداع الدفعة الأولى منه، مثلت رسالة حاسمة بأن لليمن اشقاء أوفياء، وأن المملكة ماضية في قيادة الجهود الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني.

و أثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والفريق السعودي الشقيق المعني بالعلاقات اليمنية السعودية، وكافة البرامج الإنمائية والإنسانية وعلى وجه الخصوص البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة، التي تتكامل تدخلاتها من أجل خير، واستقرار الشعب اليمني، وتعزيز حضوره الفاعل ضمن نسيجه الخليجي، والأسرة الإقليمية، والدولية.