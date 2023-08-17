عاجل: وفد الوساطة العمانية يصل صنعاء ومصادر تكشف عن هدفين للزيارة

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أعلنت مليشيا الحوثي ظهر اليوم الخميس وصول وفد الوساطة العمانية إلى صنعاء مجددا لاستئناف المفاوضات مع السعودية.

ووصل الوفد العماني مطار صنعاء برفقة رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبد السلام.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للمليشيا فإن وصول الوفد إلى صنعاء جاء بهدف عرض آخر ما توصلت إليه المفاوضات.ومن المقرر أن يلتقي الوفد عددًا من قيادات المليشيا لتدارس تطورات الوضع وإمكانية إبرام هدنة والاتفاق على صرف المرتبات.

هذا وتحدثت مصادر اعلامية عن احتمالية وصول وفد سعودي أيضاً إلى صنعاء خلال الساعات القادمة.

ويأتي وصول الوفد العماني إلى صنعاء بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني الى الرياض صباح اليوم في زيارة هي الأولى منذ استئناف العلاقات بين البلدين.