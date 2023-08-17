الطيران الحربي للجيش السوداني يقصف الدعم السريع بالخرطوم.. واشتباكات طاحنة بأم درمان

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في استمرار للقتال الدائر منذ منتصف أبريل الماضي بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان، اندلعت اشتباكات اليوم الخميس في الخرطوم.
فقد كثف سلاح المدفعية التابع للجيش من ضرباته على مواقع الدعم السريع في عدد من مناطق العاصمة.
وأفادت إعلامية في أم درمان بأن الجيش شن خلال ساعات الصباح ضربات متواصلة على الدعم السريع مصحوبة بطلعات جوية لطائرات الاستطلاع.
فيما تجددت الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المناطق الشرقية لأحياء مدينة أم درمان.
وكان الجيش السوداني أعلن أمس رصد قواته بكل دقة لتحركات ونوايا الدعم السريع داخل وخارج العاصمة، مؤكداً استعداده للتعامل معها بكل حزم.
أشهر من القتال يشار إلى أنه منذ 15 نيسان/أبريل، يستمر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وتتركز المعارك في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور في غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية.
فيما أسفرت الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل، ودفعت أكثر من أربعة ملايين آخرين إلى مغادرة منازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطلها أعمال العنف، أو إلى خارج البلاد، بحسب أحدث إحصاءات الأمم المتحدة. وحذرت العديد من المنظمات الأممية من تدهور الأوضاع الصحية والانسانية في البلاد، التي كانت تعد حتى قبل اندلاع القتال بين القوتين العسكرييتين الكبيرتين، من ضمن أفقر البلدان حول العالم