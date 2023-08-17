الكشف عن تفاصيل مثيرة في سرقة نادرة جدا لقطع من المتحف البريطاني يعود تاريخها إلى القرن 15 قبل الميلاد السعودية تشتري آلاف الرقائق الإلكترونية لتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي عالم زلازل يحذر من وقوع زلزال مدمر في إسطنبول قد يخلف عددا كبيرا من الضحايا «إكس» تؤخر الوصول لمحتوى بعض الوكالات والصحف.. هل هو عقاب ماسك؟ منظمة التجارة العالمية ترفض رد الصين على الرسوم الجمركية الأميركية وكالة سبأ تكشف تفاصيل وأهداف زيارة الرئيس العليمي الى محافظة المهرة مصدر تربوي. يتحدث عن فشل مليشيا الحوثي لكسر اضراب مدارس البنات في صنعاء وكالة تكشف مصير المقر التاريخي لقنصلية الرياض بالقدس الأردن.. إسقاط "مسيرة متفجرات" قادمة من سوريا السيتي يضيف لقبا جديدا لإنجازاته ويتوج بكأس السوبر الأوروبية
أعلن المتحف البريطاني في لندن أنه طرد أحد موظفيه وسلمه للشرطة بعد اكتشاف سرقة "نادرة جدا" لقطع من مجموعته ومنها مجوهرات وأحجار شبه كريمة يعود تاريخها إلى القرن 15 قبل الميلاد.
وقال رئيس المتحف جورج أوزبورن "كان مدراء المتحف قلقين للغاية عندما علموا في وقت سابق من هذا العام أن قطعا من المجموعة قد سرقت".
وأكد جورج أوزبورن أن الأولوية هي "العثور على القطع المسروقة"، مشيرا إلى أن تدابير عملية اتخذت في هذا الصدد.
وأضاف "لقد اتصلنا بالشرطة، وفرضنا إجراءات طارئة لتعزيز الأمن"، ونجري تحقيقا مستقلا لمعرفة ما حدث.
وأشار المتحف إلى أن غالبية القطع "التي اختفت أو سرقت أو تضررت" هي "قطع صغيرة" محفوظة في المخازن ولم يتم عرضها مؤخرا وتستخدم "بشكل أساسي لأغراض البحث".
وأوضح أن القطع تتضمن مجوهرات من ذهب وأحجار شبه كريمة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد.
من جهته، أفاد مدير المتحف هارتويغ فيشر، بأن "هذا حادث نادر للغاية"، مؤكدا أن المتحف يعتذر عما حصل