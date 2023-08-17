الكشف عن تفاصيل مثيرة في سرقة نادرة جدا لقطع من المتحف البريطاني يعود تاريخها إلى القرن 15 قبل الميلاد السعودية تشتري آلاف الرقائق الإلكترونية لتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي عالم زلازل يحذر من وقوع زلزال مدمر في إسطنبول قد يخلف عددا كبيرا من الضحايا «إكس» تؤخر الوصول لمحتوى بعض الوكالات والصحف.. هل هو عقاب ماسك؟ منظمة التجارة العالمية ترفض رد الصين على الرسوم الجمركية الأميركية وكالة سبأ تكشف تفاصيل وأهداف زيارة الرئيس العليمي الى محافظة المهرة مصدر تربوي. يتحدث عن فشل مليشيا الحوثي لكسر اضراب مدارس البنات في صنعاء وكالة تكشف مصير المقر التاريخي لقنصلية الرياض بالقدس الأردن.. إسقاط "مسيرة متفجرات" قادمة من سوريا السيتي يضيف لقبا جديدا لإنجازاته ويتوج بكأس السوبر الأوروبية
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن السعودية اشترت الآلاف من رقائق "إنفيديا" عالية الأداء بسعر 40.000 دولار للقطعة وذلك لتعزيز بناء برامج الذكاء الاصطناعي الذي تم دخوله رسميا البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن "السعودية اشترت ما لا يقل عن 3000 من رقائق H100 من إنفيديا بسعر 40.000 دولار للقطعة الواحدة، بينما طلبت الإمارات مجموعة جديدة من أشباه الموصلات لتشغيل نموذجها اللغوي الكبير".
كما أضافت الصحيفة في تقريرها: "إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما أحدث اللاعبين الذين يتطلعون إلى اقتناص المزيد من رقائق إنفيديا لتعزيز طموحاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث انضمتا إلى قائمة التنافس على شراء شرائح إنفيديا مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك والصين".
ووفقا للصحيفة، فإن السعودية تسعى لكي تصبح لاعبا رئيسيا في الذكاء الاصطناعي من خلال شراء الآلاف من وحدات معالجة الرسوم (GPU) من إنفيديا، والتي تعتبر حيوية في تعزيز طفرة الذكاء الاصطناعي التي اجتاحت الأسواق هذا العام