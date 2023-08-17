السعودية تشتري آلاف الرقائق الإلكترونية لتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن السعودية اشترت الآلاف من رقائق "إنفيديا" عالية الأداء بسعر 40.000 دولار للقطعة وذلك لتعزيز بناء برامج الذكاء الاصطناعي الذي تم دخوله رسميا البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن "السعودية اشترت ما لا يقل عن 3000 من رقائق H100 من إنفيديا بسعر 40.000 دولار للقطعة الواحدة، بينما طلبت الإمارات مجموعة جديدة من أشباه الموصلات لتشغيل نموذجها اللغوي الكبير".

كما أضافت الصحيفة في تقريرها: "إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما أحدث اللاعبين الذين يتطلعون إلى اقتناص المزيد من رقائق إنفيديا لتعزيز طموحاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث انضمتا إلى قائمة التنافس على شراء شرائح إنفيديا مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك والصين".

ووفقا للصحيفة، فإن السعودية تسعى لكي تصبح لاعبا رئيسيا في الذكاء الاصطناعي من خلال شراء الآلاف من وحدات معالجة الرسوم (GPU) من إنفيديا، والتي تعتبر حيوية في تعزيز طفرة الذكاء الاصطناعي التي اجتاحت الأسواق هذا العام