‏«إكس» تؤخر الوصول لمحتوى بعض الوكالات والصحف.. هل هو عقاب ماسك؟

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أكد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أن منصة التواصل الاجتماعي «X» المعروفة سابقاً باسم تويتر، أخّرت الوصول إلى روابط لمحتوى على مواقع الويب الخاصة بـ«رويترز» و«نيويورك تايمز»، إضافة إلى منصات منافسة، مثل «بلوسكاي» و«فيسبوك» و«إنستقرام».

وذكرت «واشنطن بوست» -بناءً على الاختبارات التي أجرتها- أن النقر على رابط في «X»لأحد المواقع المتأثرة أدى إلى تأخير بنحو خمس ثوانٍ قبل تحميل صفحة الويب.

ومن جانبها، أكدت وكالة «رويترز» الإخبارية حدوث تأخير مماثل في الاختبارات التي أجرتها. وبحلول وقت متأخر من أمس (الثلاثاء)، بدا أن «X» قد أزالت التأخير. وعند اتصال «رويترز» بالشركة للتعليق، أكدت «X»أن التأخير قد أُزيل لكنها لم تَخُضْ في التفاصيل.

وكان الملياردير إيلون ماسك، الذي اشترى «تويتر» أواخر أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي، قد انتقد سابقاً المؤسسات الإخبارية والصحفيين الذين انتقدوا في تقاريرهم شركاته، ومنها شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا»، وشركة صناعات الفضاء «سبيس إكس».