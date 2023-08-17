وكالة سبأ تكشف تفاصيل وأهداف زيارة الرئيس العليمي الى محافظة المهرة

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، رجال المال والأعمال الى استغلال الفرص الواعدة في محافظة المهرة، مؤكدا التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بتعزير دور سلطاتها المحلية، ودعم جهودها لتحقيق الامن والاستقرار، وتحسين الخدمات الاساسية.



جاء ذلك عقب وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الى محافظة المهرة في زيارة تفقدية للمحافظة، والاطلاع على اوضاعها، ومستوى التدخلات الخدمية، والانمائية المقدمة للمواطنين.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه من المقرر ان يطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على سير العمل التنفيذي، كما سيدشن ويضع حجر الاساس لعدد من المشاريع الخدمية، والانمائية في المحافظة، وخصوصا في قطاعي الكهرباء، والمياه.



وأضافت بأن العليمي سيعقد اجتماعات عمل مع المكتب التنفيذي لمحافظة المهرة، والمؤسسات الحكومية المعنية بتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين.



وأعرب الرئيس العليمي، عن سعادته بزيارة محافظة المهرة واللقاء بقياداتها المحلية، والمجتمعية، لما فيه خدمة مواطنيها، والتخفيف من معاناتهم التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.



وأكد العليمي، إدراك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للأوضاع الخدمية الصعبة التي تعيشها بوابة اليمن الشرقية، والتدخلات الحكومية المطلوبة لتخفيف المعاناة عن مواطنيها، مشيدا بدور السلطة المحلية في تعزيز مكانة المهرة كنموذج للاستقرار، والتعايش، وشريان حياة لملايين السكان، وملاذ آمن لمئات الالاف من النازحين الفارين من بطش الحوثيين.