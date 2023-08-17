مصدر تربوي. يتحدث عن فشل مليشيا الحوثي لكسر اضراب مدارس البنات في صنعاء

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فشلت مليشيا الحوثية الإرهابية في كسر اضراب المعلمات في مدارس البنات بالعاصمة المحتلة صنعاء.

وقال مصدر تربوي أن قيادات تربوية موالية للميليشيات من مكتب تربية أمانة صنعاء عقدت اجتماعات متواصلة مع المضربات المطالبات برواتبهم في مدارس ( أروى والوحدة وأسماء ومعين ) في محاولات حوثية لكسر إضرابهن عن العمل.. واشار المصدر أن الحوثيين والموالين لهم تربويا حاولوا اغرائهم بالحوافز وترفيعها وسلل غذائية تعويضا عن رواتبهم مقابل كسرهن وتعليقهن للإضراب.. واكد المصدر أن المضربات في هذه المدارس رفضوا الاغراءات وأعلنوا مواصلتهم الاضراب حتى يتم صرف مرتباتهم وكافة حقوقهم المنهوبة سلميا.