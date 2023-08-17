وكالة تكشف مصير المقر التاريخي لقنصلية الرياض بالقدس

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قالت وكالة "الأناضول" التركية إن طاقمها في القدس الشرقية تمكن بالاستعانة بصورة تاريخية من تحديد المبنى الذي اتخذته السعودية بالسابق مقراً لقنصليتها في المدينة حتى العام 1967.

ويقع مبنى القنصلية بمكان استراتيجي في وادي الجوز، حيث يلاصق "بيت الشرق" المقر شبه الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أغلقته "إسرائيل" عام 2001.

ومبنى القنصلية السابق بات يستخدم حالياً مدرسة عربية يدرس فيها 134 طالباً، يلاصق أيضاً مدرسة "دار الطفل العربي" وجامعة القدس.

وبحسب مصادر محلية، فإن المبنى مملوك لإحدى العائلات المقدسية، دون أن تتوفر معلومات دقيقة عن تاريخه، وحتى ما قبل الكشف عنه تفاوتت تقديرات خبراء وباحثين وسياسيين مقدسيين حول مكانه الحقيقي.

ونشرت سابقاً تقديرات تفيد بوجود مبنى القنصلية بحي الشيخ جراح، وأن السلطات الإسرائيلية صادرته ويستخدم حالياً لأغراض غامضة، لكن الصور التي نشرتها وكالة "الأناضول" للقنصلية السعودية والتي تعود لسنوات الأربعينات لا تتطابق مع ذلك المبنى.



وبحسب الصور الأرشيفية، يظهر على المبنى لافتة حديدية صغيرة مكتوب عليها باللغتين الإنجليزية والعربية "القنصلية السعودية"، تتطابق بالكامل مع مبنى المدرسة الملاصق لـ"بيت الشرق"، ويظهر في الصور جنود سعوديون يحرسون المبنى وينتشرون عند بواباته.

والمبنى المسقوف بالقرميد الأحمر ضخم في بنيانه ومساحته، إذ يشمل ساحة واسعة مسورة فيها العديد من الأشجار، حيث يتكون من طابقين ويضم 13 غرفة.

والأحد الماضي، نشر سفير الرياض لدى الأردن وفلسطين، نايف السديري، صورة تاريخية لافتتاح قنصلية المملكة السعودية في القدس الشرقية عام 1947، وذلك رداً على الرفض الإسرائيلي لتعيينه.

وأرفق السديري الصورة بمنشور على منصة "إكس" قائلاً: "بتوجيه من المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن عام 1947، رعى العم عبد العزيز بن أحمد السديري افتتاح القنصلية العامة السعودية في القدس، حي الشيخ جراح".



والسبت، قدم السديري، سفير السعودية لدى الأردن، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة الأردنية عمّان.

وبعد تسليم أوراق اعتماده قال السديري للصحفيين: "التعيين يأتي لإعطاء العلاقات مع فلسطين الطابع الرسمي في جميع المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ونتطلع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات".

ولم يعلن قرار بفتح سفارة في الضفة الغربية أو قنصلية عامة في القدس أو موعد القيام بهذه الخطوة في حال اتخذ القرار.