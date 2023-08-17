الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن الجيش الأردني أنّه أسقط، الأربعاء، طائرة مسيّرة كانت تحاول تهريب متفجّرات من نوع "تي إن تي" من سوريا إلى المملكة. ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إنّ "قوات حرس الحدود وبتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيّار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية". وأضاف أنّه "تمّ إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأشار المصدر إلى أنّ "الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع تي إن تي تمّ التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي".

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاغون، من سوريا إلى المملكة. ومحاولات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلّحة، ما دفع الأردن لاستخدام سلاح الجوّ مرّات عدّة لإحباطها.

وأسقط الجيش، الأحد، طائرة مسيّرة استخدمت في محاولة تهريب مادة "الكريستال" المخدّرة من سوريا، بعد أقل من 3 أسابيع على إسقاط أخرى محملة بنفس المادة.

وفي 16 يونيو أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيّرة، كانت الثانية خلال 3 أيام، استخدمت حينها في محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى الأردن بينما حملت الأولى مخدرات