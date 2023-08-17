مصدر تربوي. يتحدث عن فشل مليشيا الحوثي لكسر اضراب مدارس البنات في صنعاء وكالة تكشف مصير المقر التاريخي لقنصلية الرياض بالقدس الأردن.. إسقاط "مسيرة متفجرات" قادمة من سوريا السيتي يضيف لقبا جديدا لإنجازاته ويتوج بكأس السوبر الأوروبية باييت إلى "وجهة غير متوقعة".. والآلاف يرحبون به الحكومة الشرعية تتحدث عن إعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة تشافي ولاعب برشلونة موقف أمريكي حازم بشأن تهديدات الحوثيين بالعودة إلى التصعيد العسكري واستهداف دول الجوار أهم ماورد في إحاطة رئيسة رابطة أمهات المختطفين في جلسة مجلس الأمن تفاصيل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في عدن بشأن المنحة السعودية
توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم لأول مرة، وذلك بفوزه على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 5-4 الأربعاء في أثينا بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.
وخرج سيتي منتصرا من أول مشاركة له في هذه المباراة التي تجمع سنويا بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما مني إشبيلية بهزيمة سادسة في سابع مشاركة له.
وكان مدافع إشبيلية الصربي نيمانيا غوديل الوحيد الذي فشل في ترجمة ركلته الترجيحية بعدما ارتدت الكرة من العارضة