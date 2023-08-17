الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استقبل الآلاف من مشجعي نادي فاسكو دا غاما البرازيلي لاعب الوسط الفرنسي ديميتري باييت، لدى وصوله إلى ريو دي جانيرو، الأربعاء، قبل إبرام صفقة متوقعة مع النادي المتعثر.

وارتدى باييت (36 عاما) قميص النادي أمام الجماهير المتحمسة في مطار ريو الدولي، ورفع لافتة عليها شعار النادي، وأخبر الصحفيين بأنه حريص على بدء اللعب مع الفريق. ولم يعلن فاسكو دا غاما بعد عن توقيع اللاعب الدولي الفرنسي السابق، الذي لم يمدد عقده مع مرسيليا.

وقال باييت وهو يلتقط الصور مع المعجبين: "أنا سعيد حقا لوجودي هنا ورؤية كل هذا الشغف من جانب المشجعين. لا أطيق الانتظار حتى ألعب لهم". وذكرت وسائل إعلام محلية أن النادي سيقدم على الأرجح لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي السابق للجماهير في ستاد ماراكانا، الأحد، قبل مباراة في الدوري ضد أتليتيكو مينيرو. ويحتل فاسكو دا غاما المركز قبل الأخير في الترتيب برصيد 13 نقطة من 18 مباراة، وكان النادي في السابق قوة رئيسية، لكنه عانى مشاكل مالية وهبط من الدرجة الأولى 4 مرات منذ عام 2008.