الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة تشافي ولاعب برشلونة

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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، العقوبات الموقعة على تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، ولاعب الفريق، البرازيلي رافينيا، نظرا لطرد الثنائي خلال مواجهة خيتافي بالجولة الأولى من الليجا.
وأوضحت أن تشافي ورافينيا تعرضا للإيقاف لمدة مباراتين، ليتأكد غياب الثنائي عن مواجهتي قادش وفياريال في الجولتين الثانية والثالثة من عمر الليجا. وأوضحت صحيفة "ماركا"، أن حكم المباراة سوتو جرادو، أكد في تقريره للمباراة، أنه تم طرد تشافي بسبب تركه المنطقة الفنية والاحتجاج على قرارات حكم الساحة، لدى الحكم الرابع، وتم تحذيره قبل طرده".
أما رافينيا، فجاء طرده وفقا لتقرير الحكم، لأنه ضرب لاعب الخصم بقوة مفرطة بدون الكرة. وتم الاستناد من قبل لجنة المسابقات على المادة 127 من الليجا لإيقاف تشافي، أما رافينيا فتم الاستناد إلى المادتين 121 و130 من قوانين المسابقة