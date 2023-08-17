موقف أمريكي حازم بشأن تهديدات الحوثيين بالعودة إلى التصعيد العسكري واستهداف دول الجوار

الخميس 17 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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رفض المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ التهديدات الحوثية بالعودة إلى التصعيد العسكري واستهداف دول الجوار ومنشآتها الحيوية، وفي مقدمتها السعودية، إلى جانب التهديدات الشديدة باستهداف قوات البحرية الأميركية، ودعا إلى دعم المساعي للوصول إلى وقف الحرب والدخول في حوار يمني.

وفي تصريحاته لقناة «العربية» قال المبعوث الأميركي إن «هذا وقت الحوار، وليس وقت تهديد أي طرف لأطراف أخرى»، مطالبا الانقلابيين الحوثيين بالابتعاد عن استخدام «لغة التهديد»، مشيراً إلى أنه ورغم التطورات الإيجابية الحاصلة، فإن اليمنيين لم يلمسوا مزايا الهدنة، وعلى المجتمع الدولي دعم أي حوار يمني يمني.