الحكومة الشرعية تتحدث عن إعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة تشافي ولاعب برشلونة موقف أمريكي حازم بشأن تهديدات الحوثيين بالعودة إلى التصعيد العسكري واستهداف دول الجوار أهم ماورد في إحاطة رئيسة رابطة أمهات المختطفين في جلسة مجلس الأمن تفاصيل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في عدن بشأن المنحة السعودية صراع قادة أجنحة المليشيات ينفجر في صنعاء وعبد الملك الحوثي يتدخل ويتخذ إجراءات عاجلة الإمارات..ما يرتكبه الحوثيون من أفعال وتصريحات لا تساهم في بناء الثقة اللازمة لاستئناف العملية السياسية مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع 472 طن من التمور في "7" محافظات يمنية صحيفة خليجيه تكشف عن تقدم كبير في مفاوضات صرف المرتبات بمناطق الحوثي مأرب برس يعيد نشر "نص "أحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن
رفض المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ التهديدات الحوثية بالعودة إلى التصعيد العسكري واستهداف دول الجوار ومنشآتها الحيوية، وفي مقدمتها السعودية، إلى جانب التهديدات الشديدة باستهداف قوات البحرية الأميركية، ودعا إلى دعم المساعي للوصول إلى وقف الحرب والدخول في حوار يمني.
وفي تصريحاته لقناة «العربية» قال المبعوث الأميركي إن «هذا وقت الحوار، وليس وقت تهديد أي طرف لأطراف أخرى»، مطالبا الانقلابيين الحوثيين بالابتعاد عن استخدام «لغة التهديد»، مشيراً إلى أنه ورغم التطورات الإيجابية الحاصلة، فإن اليمنيين لم يلمسوا مزايا الهدنة، وعلى المجتمع الدولي دعم أي حوار يمني يمني.