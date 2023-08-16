أهم ماورد في إحاطة رئيسة رابطة أمهات المختطفين في جلسة مجلس الأمن

الأربعاء 16 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعت رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج إلى إطلاق سراح المختطفين فوراً دون قيد أو شرط، مشددة على ضرورة توحيد الجهود من أجل تنفيذ عملية سلام شاملة في اليمن الغارق بالحرب منذ تسع سنوات..

وقالت الحاج خلال كلمتها أمام مجلس الأمن إن المختطفين والمخفيين قسرا “يعانون الفقد والحرمان والأوجاع وتتقاسمهم هموم الفراق وألم المعاناة مع أهاليهم وفي المقدمة الأمهات اللائي فقدن أبناءهن نتيجة الاختطاف والاختفاء القسري”.. ‏وتتحدث عن المدنيين الذين لم يشاركوا في الصراع وإنما أخذوا من منازلهم ومن الحواجز ومن النقاط المستحدثة ومن مقار أعمالهم ومن الجامعات وغيرها.

وأوضحت أن رابطة أمهات المختطفين رصدت منذ عام 2016م عدد 9568 مدنيا تم اختطافهم من قبل مختلف أطراف الصراع في اليمن، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي اختطفت أغلبهم بعدد 9130 بينهم 130امرأة، خرج معظمهم بحالات نفسية صعبة وبعاهات بدنية نتيجة التعذيب الممنهج داخل السجون الحوثية ‏بينما توفي 140 شخص جراء التعذيب او الاهمال الطبي داخل السجون