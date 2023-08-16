الإمارات..ما يرتكبه الحوثيون من أفعال وتصريحات لا تساهم في بناء الثقة اللازمة لاستئناف العملية السياسية مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع 472 طن من التمور في "7" محافظات يمنية صحيفة خليجيه تكشف عن تقدم كبير في مفاوضات صرف المرتبات بمناطق الحوثي مأرب برس يعيد نشر "نص "أحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن المبعوث الأممي يتحدث عن تهديدات جديدة للحوثيين..تفاصيل الحكومة في إحاطة لـ "مجلس الأمن" تهدد بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة تفاصيل جديدة حول طائرة الكنز القادمة من مصر بسبائك الذهب والمضبوطة في مطار زامبيا شاهد أقوى مقال يلخص أوضاع عدن كتبتة زوجة محافظ عدن بيان التحالف الوطني بشأن أحداث قصر معاشيق وزارة الأوقاف تحذر وكالات العمرة بخصوص تأشيرات المعتمرين
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، اليوم الأربعاء مشروع توزيع التمور في محافظات الجمهورية.
وحسب مدير عام شبكة النماء اليمنية للمنظمات اليمنية - المهندس عبدالوهاب نصر، فان المشروع الذي يأتي ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور للعام 2023م، يتم توزيعه في سبع محافظات( مأرب و تعز و الحديدة والضالع والمهرة وحضرموت وأبين).
وأشار الى أنه سيتم توزيع 59 ألف كرتون ، يستفيد منه أكثر من أكثر من 57 ألف أسرة، منوهاً الى أن مشروع التمور والمقدر بخمسة آلاف طن يتم توزيعه في ثلاثة عشر محافظة، تستفيد منه أكثر من 600 ألف أسرة.
ولفت نصر" إلى أن هذا المشروع الحيوي والمستمر في نسخته الخامسة، يأتي ضمن المساعدات المتنوعة التي يقدمها مركز الملك سلمان في جميع قطاعات العمل الإنساني، ويستهدف المشروع الأسر المحتاجة من النازحين والمضيفين بالمحافظات".