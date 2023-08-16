الأربعاء 16 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، اليوم الأربعاء مشروع توزيع التمور في محافظات الجمهورية.

وحسب مدير عام شبكة النماء اليمنية للمنظمات اليمنية - المهندس عبدالوهاب نصر، فان المشروع الذي يأتي ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور للعام 2023م، يتم توزيعه في سبع محافظات( مأرب و تعز و الحديدة والضالع والمهرة وحضرموت وأبين).

وأشار الى أنه سيتم توزيع 59 ألف كرتون ، يستفيد منه أكثر من أكثر من 57 ألف أسرة، منوهاً الى أن مشروع التمور والمقدر بخمسة آلاف طن يتم توزيعه في ثلاثة عشر محافظة، تستفيد منه أكثر من 600 ألف أسرة.

ولفت نصر" إلى أن هذا المشروع الحيوي والمستمر في نسخته الخامسة، يأتي ضمن المساعدات المتنوعة التي يقدمها مركز الملك سلمان في جميع قطاعات العمل الإنساني، ويستهدف المشروع الأسر المحتاجة من النازحين والمضيفين بالمحافظات".