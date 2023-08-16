تفاصيل جديدة حول طائرة الكنز القادمة من مصر بسبائك الذهب والمضبوطة في مطار زامبيا شاهد أقوى مقال يلخص أوضاع عدن كتبتة زوجة محافظ عدن بيان التحالف الوطني بشأن أحداث قصر معاشيق وزارة الأوقاف تحذر وكالات العمرة بخصوص تأشيرات المعتمرين وكيل أول وزارة الداخلية يتفقد عددا من الإدارات العامة في المكتب المتقدم في ديوان الوزارة بحضرموت شاهد الفيديو حادثة تهز عدن.. مواطن يفجر نفسه مع زوجته بقنبلة يدوية وسط الشارع العام الكشف عن اجراءات اقتصادية قادمة للحكومة اليمنية بيان للأحزاب اليمنية يخاطب الرئاسي والحكومة ويعلق على ما حدث في قصر معاشيق معلومات مهمة ولأول مرة… صعود السلالم يقلل خطر الإصابة بـ10 سرطانات خطيرة وقاتلة من هو محمود حمزة المتسبب في اشتعال الحرب الطاحنة في طرابلس ؟
كشف وزير المناجم والمعادن في زامبيا، بول كابوسوي، عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بسبائك الذهب المضبوطة في "الطائرة الكنز" القادمة من مصر.
وقال الوزير الزامبي إن وزارته فحصت القطع الذهبية التي تزن 127 كغم، وتبين أنها غير أصلية، ومصنوعة من النحاس والنيكل والقصدير والزنك، معبرا عن ذلك بقوله: "ليس كل ما يلمع ذهبا".
وكشف كابوسوي أنه "تم إجراء التحليل الشامل بالفعل في مختبراتنا وما وجدوه من حيث المحتوى هو أن تلك السبائك تحتوي على النحاس في نطاق من 58 إلى 61% والزنك في نطاق 38 إلى 41%".
وقال المدير العام للجنة مكافحة المخدرات، ناسون باندا، في مؤتمر صحفي، إن السلطات الزامبية احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، حيث يخضعون للتحقيق.
وأشار المسؤول إلى أن الطائرة الخاصة كانت من طراز Global Express T7-ww، لافتا بأنه تم ضبط طائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية من طراز King Air B190 يُعتقد أنها كانت جزءًا من العملية.
ووصلت الطائرة منتصف ليل السبت إلى مطار القاهرة في مصر، قبل أن أن تعاود الانطلاق في صباح اليوم التالي، الأحد، نحو الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، وبعد نحو 7 ساعات، وفي تمام الساعة 6:13 مساء بتوقيت القاهرة، وصلت الطائرة إلى مطار كينيث كاوندا الدولي بالعاصمة الزامبية لوساكا، بحسب Flightradar24.