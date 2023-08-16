وزارة الأوقاف تحذر وكالات العمرة بخصوص تأشيرات المعتمرين

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حذر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، وكالات العمرة من إصدار تأشيرات لمعتمري بلادنا عبر أنظمة ووكلاء دول أخرى، لما سيترتب على ذلك من تبعات قانونية وأمنية تهدد نشاط العمرة للقادمين من اليمن.
وأكد التعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة بالوزارة، أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها على سير أعمال العمرة وفق القوانين والتعليمات المنظمة لمزاولتها في بلادنا والمملكة العربية السعودية.
وألزم القطاع منشآت العمرة بإصدار تأشيرات المعتمرين عبر نظام العمرة الرسمي "الوكيل الخارجي" وليس عبر الوكيل الافتراضي.
وأكد القطاع بأن الإجراءات ستتخذ ضد المنشأة التي ستخالف في إصدار التأشيرات بعد تاريخ هذا التعميم، منوهً أن المعتمرين الذين سبق وصدرت تأشيراتهم بإمكانهم السفر متى مارغبوا وأن القطاع لم يحدد وقتًا معينًا أو تاريخًا محددًا لمغادرتهم كما تم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي.
وحذر التعميم، المنشآت المخالفة لما ذكر أعلاه، باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها، حسب اللوائح والضوابط.