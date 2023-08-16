وكيل أول وزارة الداخلية يتفقد عددا من الإدارات العامة في المكتب المتقدم في ديوان الوزارة بحضرموت

الأربعاء 16 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قام وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف بزيارة تفقدية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من الإدارات الأخرى، برفقة مساعد المفتش العام، ومديري عموم شرطة السير، ومكتب الوزير، ونائبي مدير التوجيه المعنوي، والبحث الجنائي في المكتب المتقدم التابع لوزارة الداخلية بمدينة سيئون محافظة حضرموت؛ وذلك للإطلاع على سير العمل وتفقد الإحتياجات المطلوبة، والتجهيزات القائمة بالمكاتب.

وأثناء الزيارة استمع الوكيل والوفد المرافق له إلى شرح مدراء الإدارات والعاملين لاحتياجاتهم، وللصعوبات التي تعترض طريقهم والحلول الواجب اتخاذها لتذليل تلك الصعاب،.

كما اطلع وكيل أول، على أنشطتهم وجهودهم الرامية لخدمة المواطنين، مُقدرا تلك الأعمال المساهمة في بناء المجتمع ووقايته والحرص عليه.