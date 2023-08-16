قد تكون الفاصلة… نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يطرح خريطة طريق لإنهاء الحرب في البلاد

الأربعاء 16 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، عن طرح خريطة طريق تبدأ بالتوصل لإطلاق نار بين الجيش والدعم السريع، وتشمل حوارا بين القوى السياسية يؤسس لمرحلة انتقالية وانتخابات.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن أولويات الفترة القادمة تبدأ بتنفيذ خريطة الطريق لإنهاء الحرب وإيصال المساعدات لكافة أنحاء السودان والتواصل مع كافة الأطراف ومنع انتشار الحرب لباقي أطراف السودان.

وأضاف أن الوضع يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة، وإن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات.

اعتذار للشعب السوداني واعتذر مالك عقار للشعب السوداني عن الفشل في تأسيس الدولة السودانية مؤكدا التزامه ببذل كل الجهود لإيقاف الحرب.

البرهان يصدر مرسوما بإعفاء حميدتي من مجلس السيادة ويعين مالك عقار بديلا له فيديو العربية البرهان يصدر مرسوما بإعفاء حميدتي من مجلس السيادة ويعين مالك عقار بديلا له وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن خريطة الطريق ستعمل أيضا على إنهاء وجود أي تشكيل عسكري خارج القوات المسلحة، مؤكدا في رسالة وجهها لقوات الدعم السريع أنه لا وجود لجيشين في دولة واحدة.

وأكد أنه لا يمكن استمرار منهج المنافسة الحزبية وثقافة إقصاء الآخر، داعيا الإسلاميين إلى مراجعة تجربتهم خلال الثلاثين عاما الماضية، واصفا تلك التجربة بالبضاعة المنتهية الصلاحية